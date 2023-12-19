عبر الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه وحزنه إزاء فشل النادي الأهلي في التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية في أعقاب خسارته أمام منافسه فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة، قائلا: «كنا نطمح في أداء أفضل، لكن واجهنا فريقا محترما لديه الخبرات».

ولفت خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى تباري اللاعبين في مسلسل إهدار الفرص التي سنحت لهم طيلة تسعين دقيقة، لا سيما بالنصف الأول من المباراة، لافتا إلى إنقاذ قائد الفريق الحارس محمد الشناوي أكثر من فرصة محققة.

وأشار إلى إضاعة الأهلي فرصة الصعود والتأهل والخروج بنتيجة إيجابية بعدم تتويج سيطرته الميدانية على مجريات المباراة بإحراز الأهداف، قائلا: «الأهلي كان ممكن يخلص المباراة من الشوط الأول لولا خبرة الفريق البرازيلي».

وثمن أداء النادي الأهلي والتمثيل المشرف لمصر والقارة الإفريقية ببطولة كأس العالم الأندية، مضيفا: «للأسف سنلعب مرة أخرى على الميدالية البرونزية والمركز الثالث، اللي عندنا منه كثير، كان نفسنا على الأقل بميدالية فضة أو ذهب ، لكن يبدو البرونزية (ورانا ورانا) في كل مباريات المونديال».

ودعا جمهور النادي الأهلي إلى الفخر والاعتزاز بالنادي وأداء اللاعبين وعدم الحزن، قائلا: «كان طموحنا الفوز وكنا على مقربة منه، الفريق البرازيلي لم يكن مرعبا أبدا، الأهلي كان أفضل منه بكثير».