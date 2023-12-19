وزارة النقل الأمريكية تغرم ساوث ويست أيرلاينز 140 مليون دولار بسبب مخالفات تشغيلية

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أصدرت وزارة النقل الأمريكية اليوم الاثنين، وثيقة ملزمة قانونا بحق شركة الطيران الأمريكية ساوث ويست أيرلاينز بشأن انتهاك قوانين حماية حقوق المستهلكين خلال فترات تعطل التشغيل،وتقطع السبل بأكثر من مليوني راكب في موسم عطلة عيد الميلاد لعام 2022 وحتى رأس السنة الجديدة.

ورغم أن ساوث ويست دفعت للعملاء المتضررين أكثر من 600 مليون دولار في صورة رد قيمة التذاكر أو التعويض، فإن الوزارة رأت أن الشركة انتهكت القوانين في مرات عديدة.

وأكد مكتب حماية عملاء الطيران في وزارة النقل الأمريكية بشكل خاص، فشل ساوث ويست في رد قيمة التذاكر لبعض الركاب في الرحلات التي تم إلغاؤها أو تأجيل مواعيدها لفترة طويلة، في الوقت المناسب.

كما أكدت وزارة النقل أن ساوث ويست أيرلاينز لم تقدم المساعدة المناسبة للعملاء خلال فترة اضطراب الرحلات.

وأصدرت الوزارة أمرا للشركة بضرورة تجنب تكرار هذه المخالفات في المستقبل وفرضت عليها عقوبات مدنية بقيمة 140 مليون دولار.