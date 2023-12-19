 بوتين يقدم خالص تعازيه لنظيره الصيني في ضحايا الزلزال المدمر - بوابة الشروق
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بوتين يقدم خالص تعازيه لنظيره الصيني في ضحايا الزلزال المدمر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 2:42 م

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خالص تعازيه لنظيره الصيني شي جين بينج بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 118 شخصا في شمال غرب الصين الليلة الماضية.

وقال بوتين، في رسالته المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء: "أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في أعقاب الزلزال المميت الذي وقع في قانسو ومقاطعة تشينغهاي الصينية".

ويقع مركز الزلزال، الذي قدرت شدته بـ 6.2 درجة على عمق 10 كيلومترات، ورفعت السلطات في قانسو استجابتها الطارئة للزلزال إلى ثاني أعلى مستوى، ويشارك حاليًا أكثر من 1500 عامل طوارئ في جهود الإنقاذ.


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