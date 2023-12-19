رئيسا الجزائر وتونس يهنئان الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لولاية جديدة

هنأ الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، وأكدا الحرص على استمرار التعاون مع مصر.

وقال تبون مهنئا السيسي: إن انتخابكم لعهدة رئاسية جديدة، هو تمكين لكم لمواصلة مسيرة قيادة بلدكم نحو المزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز دوره الرائد لا سيما في الظروف الراهنة التي تطبعها تحديات إقليمية ودولية.

وأضاف: وإذ أعرب لكم عن تمنياتي الصادقة بالتوفيق والسداد، أغتنم هذه السانحة لأؤكد حرصنا الدائم على توطيد روابط الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبينا الشقيقين، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في مختلف الـمجالات إلى آفاق أرحب، في كنف التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا وأمتينا العربية والإسلامية.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بالتهنئة للسيد الرئيس على إعادة انتخابه رئيسا لمصر، مؤكدا حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

ومن جانبه توجه الرئيس السيسي بالشكر للرئيس التونسي، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين. كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.