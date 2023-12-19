 بعد طوفان الأقصى.. الباحثون الإسرائيليون مهددون بالمقاطعة من الجامعات الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد طوفان الأقصى.. الباحثون الإسرائيليون مهددون بالمقاطعة من الجامعات الغربية

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 10:49 ص
تتواصل خسائر دولة الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم، لتسجل أحدث خسائرها في مجال التقدم العلمي، حيث أكدت رسالة معروضة في الكنيست الإسرائيلي أن الباحثين والعلماء الإسرائيليين يتعرضون لموجة من الاضطهاد، كما أنهم مهددون بالمقاطعة غير الرسمية من الجامعات الغربية.

ونقل موقع كالكلست العبري، عن رسالة مجلس العلوم والتطوير الإسرائيلي للجنة العلم والتكنلوجيا بالكنيست، أن الجامعات الغربية ترفض دعوة الباحثين الإسرائيليين للمؤتمرات العلمية، كما ترفض قبول نشر الأوراق البحثية لهم.

وأضافت الرسالة، أن هناك تزايد في رفض الإشراف وإعطاء المنح للباحثين الإسرائيليين.

وحذرت الرسالة من أن يكون طوفان الأقصى نقطة تحول في علاقات المجال العلمي الإسرائيلي بالجامعات الغربية، التي أوضحت الرسالة أنها في غاية الأهمية لتكون إسرائيل مشاركة بشكل عالمي.

وطالبت الرسالة، الحكومة الإسرائيلية، بتوفير الدعم المالي للجهود البحثية وسط أجواء من الخسائر الاقتصادية المتتالية.

وقالت رفقا كارمي، مدير جمعية علماء بالخارج الإسرائيلية، إن معدل اضطهاد الجامعات الغربية للباحثين الإسرائيليين بلغ إعطائهم تعليمات بدخول الجامعات من الأبواب الخلفية، ومنع إحضار الرموز الخاصة باليهودية كنجمة داوود.

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