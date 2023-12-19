فتح ردا على نتنياهو: لم نغادر قطاع غزة حتى نعود إليه وشعبنا يقرر مصيره بنفسه

شددت حركة "فتح" على أن الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه، دون تدخل أحد، وأكدت معلقة على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها بالأصل لم تغادر قطاع غزة حتى تعود إليه.

وقالت "فتح" ردا على تصريحات نتنياهو إن مصير القطاع مرتبط بمصير الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، مضيفة أن الضفة الغربية (بما فيها القدس) والقطاع وحدة جغرافية لا تنفصل.



وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، يوم الاثنين، أن "القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس أكدت تأكيدا قطعيا على الوحدة الجغرافية والسياسية للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأن الشعب الفلسطيني، الذي يقدم التضحيات الجسام، والآلاف المؤلفة من الشهداء والجرحى والأسرى في الضفة والقطاع هو من يقرّر مصيره، ويرفض أية حلول تجزيئية للقضية الوطنية الفلسطينيّة".

وحذرت "فتح" من أنّ مساعي إسرائيل سيكون لها مآلات لا يُحمد عقباها في المنطقة جمعاء.

وفي وقت سابق، صرح نتنياهو بأن إسرائيل لن تعيد تكرار "خطأ أوسلو"، ولن يحكم قطاع غزة جهات "متطرفة" مثل "فتح" و"حماس" اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على إسرائيل.