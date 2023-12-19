أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 13ر14 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 125ر14 مليار ريال، وتم تحديد التخصيص بمبلغ 55ر10 مليار ريال.

وبحسب البيان، تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 579ر2 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 973ر7 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035.

وأشار المركز إلى أن هذا الإصدار يأتي تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.