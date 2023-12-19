الشرطة الألمانية: العثور على جثتين عقب احتواء حريق بمستشفى غربي البلاد

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على جثتين مساء أمس الاثنين عقب تمكن فرق الإطفاء من إخماد حريق في مستشفى فرانكنثال سيتي كلينيك بولاية راينلاند بالاتينات غربي البلاد.

وأضافت قيادة شرطة راين بفالتس، إن 6 أشخاص أصيبوا أيضا، حالة ثلاثة منهم خطيرة، مشيرة إلى أن بينهم موظفون بالمشفى.

وتم إخماد الحريق في وقت متأخر ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وقال رجال الإطفاء، إنهم تلقوا بلاغا عن نشوب حريق في غرفة المرضى بالطابق الثاني بالمستشفى حوالي الساعة 2020 مساء بالتوقيت المحلي (1920 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين.

وقالت فرقة الإطفاء في بيان: "كان رد فعل موظفي المستشفى مثاليا حيث قاموا بإجلاء المرضى من الغرف المجاورة للجناح قبل وصول رجال الإطفاء".

وأوضح البيان، أنه تم نقل المرضى إلى مناطق أخرى بالمستشفى.

وأضاف أنه بالرغم من الحريق، لا تزال وحدة العناية المركزة وغرفة العمليات وجناح الإنعاش وغرفة الولادة في العيادة تعمل، ولم تتأثر باقي عمليات تشغيل المستشفى بالحريق الذي لم تتكشف أسبابه بعد.