استطلاع: معظم الرجال والنساء في أوكرانيا على استعداد للتخلي عن جنسيتهم للتخلص من التعبئة

أظهر استطلاع رأي أجرته النائبة الأوكرانية، ماريانا بيزوغلا، عبر صفحتها على فيسبوك، أن معظم الرجال والنساء في أوكرانيا على استعداد للتخلي عن جنسيتهم مقابل تجنب التعبئة.



ونشرت بيزوغلايا عدة استطلاعات للرأي على صفحتها على فيسبوك، وسألت الرجال عما إذا كانوا مستعدين للتخلي عن جنسيتهم الأوكرانية حتى لا تتم تعبئتهم، وأجاب 75% من المتابعين بأنهم مستعدون.

كما أجرت النائبة استطلاعا منفصلا للنساء وسألت عما إذا كن على استعداد للتخلي عن جنسيتهن حتى لا تتم تعبئتهن للخدمة في مؤسسات الدفاع، وأجابت 64% بشكل إيجابي.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الاستخبارات بوزارة دفاع أوكرانيا كيريل بودانوف أن تعداد جيش بلاده مليون ومئة ألف فرد، وموضحا أنه مع هذا العدد يجب إجراء عملية تعبئة لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة.

وأشار بودانوف عبر قناة Left Bank الأوكرانية في "يوتيوب" إلى أنه ما من عملية "تجنيد" في الجيش قادرة على تلبية احتياجاتنا مع هذا العدد البالغ مليون و100 ألف فرد، وأن "التعبئة" فقط يمكنها سد الحاجة المطلوبة.

وبحسب قوله فإن القيادة الأوكرانية واجهت مهمة جديدة تتمثل في إيجاد الحافز لدى الناس من أجل الالتحاق بصفوف الجيش العامل.

ولذلك، بحسب رأيه، انتهى تعداد جميع المقاتلين المتحمسين خلال الأشهر الـ6 الأولى من بدء الأعمال القتالية في أوكرانيا.