كشفت وزارة السياحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السياحة الوافدة للمملكة سجلت ارتفاعا في عدد السياح بمعدل 142% خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 6ر14 مليون سائح.

وقالت وزارة السياحة، في تقرير حديث، إن الإنفاق السياحي للأجانب ارتفع بمعدل 132% بالنصف الأول من عام 2023 إلى 87 مليار ريال (2ر23 مليار دولار)، مبينة أنه يمثل أعلى أداء نصف سنوي تاريخيا على مستوى أعداد السياح الوافدين وإنفاقهم لكافة الأغراض، بحسب موقع "مال" السعودي اليوم الثلاثاء.

وتصدر غرض الزيارة للترفيه والعطلات مقدمة أغراض الزيارة الرئيسة للرحلة من حيث النمو في عدد السياح الوافدين في النصف الأول من عام 2023؛ بنسبة نمو بلغت 347% بالفترة ذاتها من العام 2022.

وكانت البحرين أعلى الدول المصدرة لحركة السياحة إلى السعودية في النصف الأول من عام 2023؛ بواقع 7ر1 مليون سائح، يليها مصر بواقع 4ر1 مليون، ثم الكويت بـ 3ر1 مليون، وباكستان بواقع 2ر1 مليون سائحا، وإندونيسيا بـ 1 مليون سائح.

يذكر أن إجمالي إنفاق السياح في السعودية (القادمين من الخارج والسياح المحليين) بلغ 1ر150 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2023.

وكانت مكة المكرمة في صدارة الوجهات السياحية كذلك للسياح غير السعوديين من داخل المملكة في النصف الأول من 2023؛ بواقع 9ر2 مليون سائح، ثم الرياض والمنطقة الشرقية 2ر1 مليون سائح لكل منها، والمدينة المنورة 900 ألف سائح، والقصيم 800 ألف سائح.