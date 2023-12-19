مقتل 12 شخصا إثر عملية للشرطة ضد عصابة بسجن في باراجواي

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أسفرت عملية نفذتها الشرطة ضد عصابة إجرامية في أكبر سجن في باراجواي عن مقتل ما لا يقل عن اثني عشر شخصا.

وقالت الشرطة في باراجواي يوم الاثنين إن قوات الأمن اقتحمت سجن تاكومبو المكتظ في العاصمة أسونسيون ، مما أسفر عن مقتل 11 محتجزا علاوة على ضابط شرطة.

واستعادت الشرطة السيطرة على السجن بعد ساعات من القتال. وصادرت ذخيرة ومتفجرات وبنادق.

وتردد أن السجن كان في الغالب تحت سيطرة عصابة روتيلا الإجرامية.

ويزعم أن الشرطة عثرت في زنازين السجن على كلاب قتال وديوك مصارعة ومحل بقالة صغير. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن السجن كان يحتجز ما يقرب من خمسين امرأة بشكل غير قانوني.

وفي أعقاب العملية، تم نقل أكثر من 700 سجين- من بينهم زعيم العصابة القوي أرماندو روتيلا- إلى سجون مختلفة.

وتسيطر عصابات الجريمة على عدد كبير من السجون في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. وكثيرا ما يدير زعماء العصابات عمليات عصاباتهم الإجرامية وهم خلف القضبان.