شكوك حول مشاركة كيميتش وجورتيسكا مع بايرن ميونخ أمام فولفسبورج

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تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي خط وسط بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش وليون جورتيسكا في مواجهة فولفسبورج غدا الأربعاء ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عقب غيابهما عن مواجهة شتوتجارت مطلع الاسبوع بسبب المرض.

وقال المدير الفني للفريق توماس توخيل للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "نتلقى الأخبار أولا بأول كل ساعة أو ساعتين، نأمل في أن يتمكنا من اللعب لكن الوقت ضيق للغاية".

وشارك الثنائي، الظهير الأيسر رافائيل جويريرو واللاعب الشاب أليكساندر بافلوفيتش في خط الوسط في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري على شتوتجارت 3 / صفر، وقدما أداء جيدا.

وسيغيب كذلك الحارس البديل سفين أولريش، لينضم إلى ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي وبونا سار وكينجسلي كومان وسيرجي جنابري، الغائبين بسبب الإصابة.

وكانت قائمة بايرن محدودة بالفعل، لكن الخيارات قلت بصورة أكبر الآن مع قدوم فترة التوقف الشتوي عقب مباراة غدا الأربعاء.

وأضاف توخيل الذي يحتل فريقه المركز الثاني خلف باير ليفركوزن بفارق أربع نقاط مع مباراة له: "أتمنى أن لا تفرض غيابات أخرى نفسها"