وكيل صحة المنوفية: إجراء 100 إشاعة ناجحة بالوحدة الجديدة بمستشفى منوف العام

تفقدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى منوف العام، للمرور على وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بعد إمداد المستشفى بجهاز على أعلى مستوى، الذي تم تركيبه وتشغيله هذا الأسبوع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرئاسية ومبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل والمتابعة الميدانية.

وأشارت وكيل الوزارة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إجراء 100 حالة من خلال الجهاز، مؤكدة أن نتائج الأشعة جاءت جيدة.

وناقشت وكيل الوزارة، خلال الجولة، الخطة النهائية لتشغيل وحدة القسطرة التداخلية القلبية بالمستشفى، مشددة على ضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والقوى البشرية من الأطباء المقيمين والاستشاريين، والأخصائيين والتمريض والفنيين، والإداريين في منظومة متكاملة لتحقيق الهدف لإنجاح عمل الوحدة الجديدة.

ووجهت بضرورة تذليل جميع العقبات لتشغيل وحدة القسطرة، وإدراجها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وشملت الجولة التفقدية المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية بالمستشفى والعناية والعمليات؛ رافقها الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام، والدكتورة سارة محمود سعيد من المكتب الفني.