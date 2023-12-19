تظاهرة لدعم غزة في قلب محطة قطارات برلين

في تظاهرة قصيرة، نظم العشرات وقفة احتجاجية في محطة قطارات برلين المركزية "Berlin Hauptbahnhof، احتجاجا على استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة "فلسطين لن تموت أبدا"، وأعلام فلسطينية ومرتدين الكوفية الفلسطينية، وطالبوا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ووزع منظمو التظاهرة، على الركاب والمسافرين عدد من المنشورات التي تطالب بدعم فلسطين، وقصيدة "لو كان لا بد لي من الموت" وهي آخر قصيدة كتبها الشاعر الفلسطيني رفعت العرير، الذي استشهد في 8 ديسمبر الجاري مع ستة من أفراد عائلته، في غارة جوية إسرائيلية.

وبعد فترة من الوقت، غادر المتظاهرون بعد طلب الشرطة منهم دون تعطيل سير الركاب والمسافرين.

ووزع المتظاهرون بيانا، ذكروا فيه إن "الشعور بالرعب من الأعمال التي ترتكب ضد الفلسطينيين هو دافع إنساني طبيعي وضروري، ومن الضروري الوقوف ضدها".

وأضاف البيان الذي حصلت الشروق على نسخة منه، أن سكان غزة يتعرضون للقتل والجرحى بعشرات الآلاف، بينما يواصل الناس في جميع أنحاء العالم الاحتجاج واتخاذ الإجراءات والإضراب والتوسل إلى حكوماتهم والمقاطعة وتقديم المطالب، ومع ذلك، فإن الكثير من هذا لم يلق آذانًا صاغية: فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي - وألمانيا على وجه الخصوص - تواصل دعم وتمويل والمشاركة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة إسرائيل الصهيونية ضد الفلسطينيين".