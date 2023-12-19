استمرار المساعي للتوصل إلى قرار جديد في مجلس الأمن بشأن حرب غزة

يكافح مجلس الأمن الدولي للتوافق على قرار جديد بشأن الحرب الدائرة في غزة، فيما تتواصل مشاورات محتدمة وراء الكواليس اليوم الثلاثاء بشأن مشروع قرار قدمته الإمارات.

ويدعو مشروع القرار إلى تعليق الأعمال العدائية في قطاع غزة لتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية، من بين أمور أخرى.

وفي البداية تم تحديد أمس الاثنين موعدا للتصويت على مشروع القرار، لكن تم إرجاؤه منذ ذلك الحين عدة مرات. ومن المقرر حاليا أن يتم التصويت اليوم، لكن قد يتم تأجيله مجددا.

ويتركز النقاش في الأساس حول ما إذا كانت الصياغة ستتيح للولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل، الموافقة على مشروع القرار أيضا. ونظرا لذلك، لم يعد النص يشير إلى "وقف" بل إلى "تعليق" العنف.

ولم يتم التوصل إلى توافق على عدة قرارات لوقف إطلاق النار في غزة من قبل في مجلس الأمن الدولي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل في حربها.

ولم ينجح المجلس حتى الآن إلا في الموافقة على قرار يركز على الجانب الإنساني في الصراع قبل أسابيع.