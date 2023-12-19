صندوق الثروة النرويجي ينسحب من شركة ديليك الإسرائيلية للنفط لاعتبارات أخلاقية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمة أصوله 5ر1 تريليون دولار، سحب استثماراته من شركة النفط والغاز الطبيعي الإسرائيلية ديليك جروب، بسبب وجود مخاطر "غير مقبولة" لارتكاب انتهاكات أخلاقية مرتبطة بإنتاج النفط أمام سواحل الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار الانسحاب من الشركة الإسرائيلية جاء بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات الذي قال إن اتفاق ديليك مع حكومة المغرب للتنقيب عن النفط أمام سواحل منطقة الصحراء الغربية (المغربية كما تطلق عليها المغرب) لا يتفق مع تطلعات ومصالح شعب المنطقة ويحول دون الوصول إلى حل للصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن تحديد مصير هذه المنطقة.

ويرى المجلس أن المغرب ليس لها حقوق قانونية ولا سيادية على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وأشارت بلومبرج إلى أن ديليك لم ترد على طلب التعليق.

يذكر أن المغرب تطالب بالسيادة على الصحراء المغربية في حين أنشأت جبهة البوليساريو ما تسمى الجمهورية الصحراوية الغربية لحكم المنطقة التي تزيد مساحتها على مساحة بريطانيا وهي غنية بالمعادن. وأسفرت المواجهات بين المغرب وجبهة البوليساريو عن سقوط حوالي 9000 قتيل منذ 1975 حتى تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة حتى نهاية 2022، يمتلك صندوق الثروة السيادي النرويجي حصة في ديليك بقيمة 61 مليون دولار.