استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرئيس.



- ترحيب وتقدير



وشهد اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري.



وأوضح الرئيس السيسي، أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية، وفقا لتصريحات المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



- ماذا قال المرشحون السابقون؟



من جهتهم، حرص المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة الرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا.



وأعربوا عن خالص تمنياتهم الرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكل الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.



- المنافسون عرضوا رؤيتهم السياسية



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكداً أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.



وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.



وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.



وشارك في التصويت بالانتخابات، 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور تبلغ 66.8%.