أبرزت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية في تقاريرها، اليوم الثلاثاء، عبر منصتها "واي نت"، الخسائر التي تكبدتها واحدة من أشهر وأهم وحدات الكوماندوز الإسرائيلية، وهي وحدة دوفدفان أو كما يطلق عليها وحدة "النخبة"، حيث "تكبدت وحدة دوفدفان في لواء الكوماندوز 18 فرداً منذ يوم تأسيسها قبل 40 عامًا تقريبًا، منهم 10 أفراد فقط منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي".

ووصفت الصحيفة الوحدة، أنها "رأس الحربة في الجيش الإسرائيلي -المحتل- ويحارب مقاتلوها منذ ما يقرب من 4 عقود سراً ولا يعلم طبيعة عملياتهم أو أنشطتهم أحد، العديد من الميداليات وشارات الشرف التي جمعتها الوحدة على مر السنين تم الحصول عليها في الغالب لأعمال غير معروف تفاصيلها، وفي العام الماضي حصلت الوحدة على جائزة (تزل ش ألوف) عن قتالها في عملية كاسر الأمواج، وفي العام الذي سبقه جائزة رئيس الوزراء للنشاط الخاص".

- وحدة دوفدفان أو المستعربين.. ماذا نعرف عنها؟

هي وحدة مشهورة بعملياتها السرية في المناطق الحضرية، وغالبًا ما يرتدي أفرادها ملابس مدنية للتنكر بين السكان المحليين الفلسطينيين، ومن المعروف أيضًا أن الوحدة تضم أعضاء مدربين تدريبًا عاليًا في المجالين البشري والميكانيكي والمراقبة المضادة.

وتنفذ الوحدة العديد من العمليات المعقدة بما في ذلك عمليات القتل المستهدف للمسلحين التابعين للمقاومة، ومجموعة من العمليات السرية الأخرى في المناطق العربية.

وأُنشئت وحدة دوفديفان "217" في يونيو 1986، على أساس ضرورة تطوير أسلوب حرب محدد للتعامل مع مختلف الأحداث الأمنية في منطقة يهودا والسامرة، وفي المناطق المدنية المكتظة بالسكان، بحسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعمل الوحدة بشكل سري للغاية، وأيضا لديها القدرة على الاندماج وسط السكان المدنيين الفلسطينيين دون اكتشاف انتمائهم، وذلك يجعلهم قادرين على إجراء عمليات ناجحة لقدرتهم على التجسس.

ومن أبرز أعمال الوحدة، والتي حصلت على إشادة من رئيس الأركان الإسرائيلي حينها، قدرتها على تحقيق نسب اعتقال عالية لشخصيات مهمة خلال خلال عامي 2015 و2016.

وانضمت الوحدة إلى لواء الكوماندوز، ومن هنا بدأت تدريجياً في توسيع أنشطتها العملياتية من أجل التكيف مع الأساليب الديناميكية للواء، ولم يقتصر عملها على الضفة فقط.

وتمجد إسرائيل هذه الوحدة كثيراً، وقد صٌنع مسلسل مستوحي من وجودها، ويعرض على شبكة نتفلكس، "Fauda"/ فوضي، يتتبع المسلسل وحدة نخبة تم تصميمها على غرار الوحدة السرية الإسرائيلية الحقيقية، دوفديفان، وعرض الموسم الرابع منه عام 2023، وقد انطلقت أولى حلقاته عام 2015.

وترتكز قصة المسلسل على التجربة الشخصية للمؤلف المشارك والممثل الرئيسي فيه ليور راز، بعد أن خدم في القوات الخاصة لمدة 23 عامًا، حيث يستخدم معرفته المباشرة في تشكيل القصة.

وتقع ضمن أهم مهام هذه الوحدة هو تتبع قادة ورجال المقاومة، ومحاولة اعتقالهم في أي مكان، ويبرعون في التخفي كأنهم من السكان الأصليين الفلسطينيين للحصول على المعلومات وجمعها وتحليلها، دون أن يتم كشف أمرهم، حيث يستخدمون اللغة العربية بطلاقة ويرتون نفس الملابس المحلية.

ويحرص عناصرها على التنكر في زي تجار خضار فلسطينيين يرتدون اللباس الشعبي الفلسطيني، ويتنقلون في مرسيدس "كابينه"، وهي السيارة التي يستخدمها التجار الفلسطينيون، وغيرها من السيارات الشائعة في فلسطين.

وكان وجود هذه المجموعة سرياً حتى عام 1988، بعد أن كشف صحفيون أمرها ووصفوها بوحدة الاغتيالات التابعة لجيش الاحتلال.

وحاولت الوحدة اغتيال محمود أبو هنود، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام شمال الضفة عام 2000، وعام 2004 قتلت 4 شبان فلسطينيين، كان من بينهم أعضاء كتائب شهداء الأقصى.

وأظهرت دراسة فلسطينية، أن الوحدة نفذت 54 عملية اغتيال في 4 سنوات من الانتفاضة الأولى "8 ديسمبر 1987 - 13 سبتمبر 1993"، و74 عملية اغتيال أخرى بالانتفاضة الثانية "28 سبتمبر 2000 - 8 فبراير 2005".

وتخوض هذه الوحدة حالياً عمليات شرسة في مدينة خان يونس خلال الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.