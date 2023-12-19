شدد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على أهمية توطين الصناعة والزراعة؛ من أجل استكمال عمليات البناء والتطوير مع بدء عصر الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الدول الكبرى لم تتقدم فقط بقطاعات التشييد والبناء، ولكن بالاهتمام بالصناعة والرزاعة ومواكبة عمليات التطوير.

وشدد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، على أهمية استغلال القوى الناعمة في مصر مثل الفن والسينما والموسيقي والتأليف لدورهم الكبير في تقديم صورة الدولة بصورة مختلفة.

وأشار إلى أنه مع ولاية رئاسية جديدة من الوارد تغيير وزاري، وبدء مرحلة جديدة برؤى وأفكار جديدة، لافتا إلى أهمية فكرة الوزير السياسي وامتلاكه الخبرة السياسية التي تقوده لاتخاذ القرارات بسهولة وفقا لاختصاصاته وإطار سياسة الدولة.

واستطرد: «الأقرب للعقل والمنطق أن يكون هناك تغيير في الأشخاص مع بداية ولاية جديدة، ورغم وجود أزمات اقتصادية صعبة إلا أن المواطنين خرجوا ودعموا القيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية، لذا المواطن ينتظر التغيير، ولابد من استغلال ذلك والعمل من أجل خدمة الموطن في ظل المعاناة الاقتصادية جراء أزمات كثيرة».

وأوضح أن الجمهورية الجديدة تبدأ بتنشيط الجسد السياسي، مشيرا إلى أن هناك ثقافة لدى الشعب المصري بأن هناك انقساما بين الأحزاب وأنها تعيش حالة من الضعف.

وأكد أن «الحوار الوطني الذي تعيشه الدولة المصرية قادر على تغيير هذه الثقافة في ظل ما تشهده الدولة حاليا من تعددية ونشاط للحياة السياسية»، مشددا على أهمية إعطاء الحرية للأحزاب مع وضع ضوابط معينة على ألا تكون الأحزاب «شكلا واحدة لإحداث عمليات جذب».

وذكر أن «الأحزاب تسهم في تنشيط الحياة السياسية، بالإضافة إلى أهمية أن تكون برامجها جديرة بجذب الشباب»، معقبًا: «الأهم ليس في كثرة الأحزاب، ولكن الأهم هو بلورة كل حزب لبرنامجه من أجل خدمة الحياة السياسية».