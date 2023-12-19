 فيلم 1+1 ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير - بوابة الشروق
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فيلم 1+1 ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 6:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 6:23 م

يشارك فيلم 1+1 للمخرجة آلاء محمود ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 -22 ديسمبر)، حيث ينافس في مسابقة الفيلم المصري، ويُعرض يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 7 مساءً في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، والعرض مجاني بأسبقية الحضور.

وكان 1+1 قد شارك مؤخرًا في مهرجان البحرين السينمائي، ونافس في مهرجان فيلمي الأول بباريس، وعُرض في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان طرابلس السينمائي في لبنان ومهرجان شرم الشيخ السينمائي، وهو من بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن، وتصوير ماريو غالي.

تدور الأحداث بعدما تقضي الحرب الكبرى على المدينة، يتبقى رجل وامرأة ينتمي كل منهما إلى طرف مختلف من المتحاربين، يجد الثنائي نفسهما في موقف يحتم عليهما العيش في صراع بين القتال والعيش في سلام.

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