بريطانيا: روسيا استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة منذ أغسطس الماضي

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية استخدمت صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت لأول مرة منذ أغسطس الماضي، مؤكدة بذلك تقارير أوكرانية سابقة.

وقالت الوزارة، في تحديثها الاستخباراتي المعتاد بشأن الحرب في أوكرانيا: "تم إطلاق صاروخ كينجال واحد على الأقل نحو وسط أوكرانيا في 13 ديسمبر الجاري، حيث من المرجح أن مطارا عسكريا كان هو الهدف".

وأضافت الوزارة "في الحرب بأوكرانيا، احتفظت روسيا بالأسلحة من أجل ما تعتبره أهدافا ذات قيمة مرتفعة ويتم الدفاع عنها بصورة جيدة".

وأوضحت الوزارة "من المحتمل أن يكون الكثير من الصواريخ أخطأ أهدافه المقصودة، في حين نجحت أوكرانيا في اعتراض الهجمات من خلال هذا النظام المفترض أنه غير قابل للهزيمة".

وكان الجيش الأوكراني، المسلح بأنظمة دفاعية جوية غربية، قد قال في الماضي إنه نجح في اعتراض صواريخ كينجال.

يذكر أن روسيا كثفت من هجماتها الجوية على أوكرانيا خلال الايام الماضية، حيث تطلق طائرات الدرون والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.