وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد إجراءات الطوارئ

اتفق وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تمديد إجراءات الطوارئ التي تستهدف تحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة وضمان تأمين الإمدادات.

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات في العام الماضي ردا على أزمة الطاقة التي اجتاحت أوروبا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الهدف من هذه الإجراءات في الأساس هو تسريع التحول إلى أنواع الطاقة المتجددة وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي من الأسعار المرتفعة بشكل كبير. ولتعزيز التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي، سيتم خفض أسعار الطاقة وتأمين الإمدادات من خلال التعاون في عمليات شراء الغاز وتبادل إمدادات الغاز عبر الحدود.

وقالت تريزا ريبيررا، نائبة رئيس وزراء إسبانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان إن "تمديد إجراءات الطوارئ الثلاثة ضروري لعلاج الوضع الذي لا يزال هشا في الاتحاد الأوروبي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأضافت "هذا سيسمح لنا بضمان استقرار أسواق الطاقة وتخفيف تأثير الأزمة وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي من أسعار الطاقة المرتفعة بشكل كبير ".