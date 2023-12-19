الرئيس الأوكراني: الجيش طلب مني تعبئة إضافية لنحو 500 ألف شخص

أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الجيش عرض عليه تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.

وقال في مؤتمر صحفي حول نتائج عام 2023، اليوم الثلاثاء: "لا تزال هذه مسألة هيئة الأركان العامة، إنها مسألة مهمة ودقيقة، وهيئة الأركان العامة اقترحت تعبئة ما يصل إلى 500 ألف شخص إضافي في قوات الدفاع".

وأضاف: "هذا رقم خطير للغاية. وقلت إنني بحاجة إلى المزيد من الحجج لدعم هذا الاتجاه لأنها قضية شعب وعدالة ودفاع ومال"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ووفقا له، فإن التعبئة بهذا الشكل ستكلف 500 مليار هريفنيا إضافية (العملة المحلية).

وأجاب زيلينسكي عن سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت الحرب ستنتهي في عام 2024: "لا أحد يعرف الإجابة على هذا، ولا حتى قادتنا أو شركاؤنا الغربيون، الآراء في كثير من الأحيان تختلف عن الواقع".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين "لن يخونوا" كييف وسيقدمون المساعدة بالكامل. وسوف يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك، وفقًا لزيلينسكي، "في المستقبل القريب". وفي الوقت نفسه، قال إنه إذا لم تتمكن بروكسل من الاتفاق على تخصيص 50 مليار يورو لكييف، فسيتم إيجاد "آليات أخرى" للمساعدة.

وقبل وقت قصير من المؤتمر الصحفي الحالي، ذهب فلاديمير زيلينسكي في رحلة خارجية طويلة، بما في ذلك زيارات إلى الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج. كان الغرض الرئيسي من الزيارات هو تحقيق المزيد من المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا من الدول الغربية وتوسيع الدعم الدولي لكييف.