تحديد شهر فبراير المقبل للنظر في آخر استئناف لجوليان أسانج ضد ترحيله للولايات المتحدة

حدد القضاء البريطاني موعدا للنظر في آخر استئناف لجوليان أسانج ضد ترحيله للولايات المتحدة، حسبما أعلن أنصاره اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم النظر في القضية في المحكمة العليا في لندن يومي 20 و21 فبراير المقبل.

وعلى الفور دعت جماعات الدفاع عن أسانج إلى تنظيم احتجاج خارج المحكمة وعلى مستوى العالم في هذين اليومين.

وربما تكون جلسة الاستماع التي ستعقد على مدى يومين هي آخر فرصة لمؤسس موقع ويكيليكس لتسريب المعلومات لمنح ترحيله من بريطانيا إلى أمريكا، حيث يخشى من صدور حكم بحقه بالسجن لمدة 175 عاما.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن منذ أن تم إخراجه من السفارة الإكوادورية واعتقاله بناء على مذكرة اعتقال أمريكية في أبريل 2019. وسيكون عيد الميلاد المقبل هو عيد الميلاد الخامس الذي يقضيه في سجن بلمارش، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

يشار إلى أن مؤسس موقع ويكيليكس مطلوب في الولايات المتحدة على خلفية تآمره للحصول عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها، عقب نشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة ذات الصلة بحربي العراق وأفغانستان.

وفي حكم صادر في يناير 2021، قررت قاضية المحكمة الجزئية حينها، فانيسا باريستر، بعدم ترحيل أسانج للولايات المتحدة، مستشهدة بخطر حقيقي بالانتحار، بينما قضت ضد كل المسائل الأخرى المتعلقة بأسانج الذي يبلغ من العمر 51 عاما.

وبناء عليه، حركت السلطات الأمريكية طعنا أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار، وقد حالفه النجاح، مما يمهد الطريق أمام ترحيل أسانج.