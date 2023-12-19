القوات الإسرائيلية تفجر منزل أسير جنوب نابلس واندلاع مواجهات شمال الخليل

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شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات واسعة ليل الاثنين الثلاثاء وفي ساعات الفجر الأولى، في مناطق عدة بالضفة الغربية، وفجرت منزل أحد الأسرى في نابلس.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر وعد جمال البدوي وابن عمه محمود عصام البدوي بعد اقتحام منزليهما.

يأتي ذلك، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية فجرا بلدات عقربا وبيت أمر وصوريف وبني نعيم شمال وشمال غربي وشرقي الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدات واقتحمت العديد من المنازل واستولت على مركبات.

وأضافت الوكالة الرسمية أن مواجهات اندلعت خصوصا في بلدتي بني نعيم وصوريف، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشبان خالد مراد برهم وقصي عدنان جمعة وعروة مروان علي من بلدة كفر قدوم بقلقيلية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب معتصم فراس عمرو بعد اقتحام منزله في حي كتف الواد بمدينة أريحا، فيما اقتحمت القوات أيضا ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

من جهة أخرى، فجرت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل بلدة عقربا جنوب نابلس.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت البلدة في ساعات متأخرة من الليل وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في حارة الديرية، قبل أن تقوم بتفجيره.

وقال والد الأسير أسامة بعد تفجير منزله: "هذا هو الاحتلال.. قتل النساء والأطفال.."، وأضاف: "(منزلي) فداء للمجاهدين في غزة".

واعتقلت القوات الإسرائيلية كلا من عبيدة اوس بني فضل، وعلاء سعود طه، وذلك عقب دهم منزلهما في البلدة.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، فيما منعت تلك القوات سيارات الاسعاف من تقديم العلاجات للمصابين.

في غضون ذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب صائب مرداوي، أثناء مروره من حاجز عسكري على طريق رام الله، واقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله.