مجلس الأمن يوافق على سحب قوات حفظ السلام من الكونغو الديمقراطية بشكل أسرع

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على قرار لبدء سحب قوات حفظ السلام من جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل أسرع، رغم مخاوف من العنف المستمر بها.

ويمدد القرار بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" عاما واحدا، لكنه يتعهد في ذات الوقت بالبدء في سحب القوات من إقليم ساوث كيفو قبل نهاية 2023.

ويأتي القرار فيما ستعقد الانتخابات الرئاسية في الكونغو غدا الأربعاء.

وتضغط الحكومة في كينشاسا من أجل سحب قوات حفظ السلام الأممية منذ شهور، مشيرة إلى أنها لا تقوم بما يكفي لحماية السكان المدنيين.

يذكر أن بعثة مونوسكو في الكونغو لم تكن سهلة، حيث تموج البلاد بالعنف منذ سنوات، خاصة في ولايتي نورث كيفو وساوث كيفو شرقا، حيث تنشط ما يربو على 100 مجموعة مسلحة منذ نحو 20 عاما.