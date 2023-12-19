المزيد من الرعايا الأجانب يغادرون قطاع غزة من بينهم ألمان

غادر حوالي 100 أجنبي وفلسطيني من حاملى جوازات السفر المزدوجة، اليوم الثلاثاء، قطاع غزة المغلق إلى مصر، من بينهم نحو 20 ألمانيا، وفقا لقائمة صادرة عن سلطة الحدود الفلسطينية عند معبر رفح الحدودي.

وأكد الهلال الأحمر المصري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن نحو 22 ألمانيا غادروا قطاع غزة.

ومنذ أن بدأت الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من شهرين، سافر مئات الأجانب وحاملى جوازات السفر المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح.

وكان في استقبال العديد منهم على الحدود ممثلو سفاراتهم، الذين قاموا بعد ذلك بتنظيم رحلتهم عبر مطار القاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في نوفمبر، كان هناك حوالي 7 آلاف شخص من 60 دولة يقيمون مؤقتا في قطاع غزة ويريدون المغادرة.

ومن غير الواضح عدد الأجانب والفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر ثانية والذين ما زالوا في غزة حاليا.