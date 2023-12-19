واشنطن: نرحب باضطلاع الصين بدور بناء في محاولة منع هجمات الحوثيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترحب باضطلاع الصين بدور بناء في محاولة منع هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على حركة التجارة البحرية الدولية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال ميلر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في مكالمة هاتفية مؤخرا أن الهجمات تضر بمصالح كل الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى "المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات" يضم عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة".

وقال أوستن إن التحالف الأمني سيعمل "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان، ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

ويضم التحالف الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وجزر السيشل