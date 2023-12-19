ممثل الإمارات في مجلس الأمن: وقف إطلاق النار ضرورة أساسية لإنهاء المعاناة في غزة

قال نائب مندوب الإمارات في مجلس الأمن السفير محمد بوشهاب، إن «وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ضرورة أساسية لإنهاء المعاناة في قطاع غزة»، موضحًا أنه «يوقف إراقة الدماء، ويسمح بوصول المساعدات بشكل آمن ودون عوائق، كما يتيح فرصة لإطلاق سراح المحتجزين».

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة، مساء الثلاثاء، أن النظام الإنساني وصل إلى نقطة الانهيار في القطاع، مشيرًا إلى حصار2.2 مليون فلسطيني.

وأكمل: «9 من كل 10 أشخاص يقضون أيامًا كاملة بدون طعام، رأينا مستويات غير مسبوقة من الجوع والعطش، ويفتقر الأطباء لأبسط المقومات الطبية لعلاج الجرحى، كما يتنامى التهديد بانتشار العدوى».

وذكر أن القرار الجديد المطروح أمام مجلس الأمن يهدف لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان، واستخدام كل الطرق البرية والبحرية والجوية لإيصال المساعدات، قائلًا إن «إسرائيل يجب أن تكف عن منع دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة».

وشدد على أهمية ضمان فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل أمام البضائع التجارية، لافتًا إلى أن «العاملين في الإغاثة الإنسانية يجب ألا يدفعوا ثمن إنقاذهم للحياة».