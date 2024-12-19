البرلمان السويسري يعزز الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025

وافق البرلمان السويسري، اليوم الخميس، على زيادات في الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025، بالإضافة إلى خفض في مساعدات التنمية والإعانات الاجتماعية والتمويل لطاقم العمل الاتحادي.

وبحسب قرارات وافق عليها البرلمان من المقرر أن يزداد الإنفاق العسكري بواقع 530 مليون فرنك سويسري (590 مليون دولار) من 7ر5 مليون فرنك سويسري في 2023.

ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق العسكري بحلول 2023 إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن تنخفض المساعدات التنموية، التي بلغ إجماليها 3ر3 مليار فرنك سويسري العام الماضي بنسبة 43ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 110 ملايين فرنك سويسري.

يذكر أن الإنفاق على الشؤون المتعلقة باللجوء يتم تصنيفها تقنيا باعتبارها مساعدات تنموية في سويسرا. وبلغت المساعدات التنموية، ومن بينها هذه التكاليف، 6ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.