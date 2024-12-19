تقرير أممي: 66 مليون عربي عانوا من الجوع العام الماضي

حذّر تقرير أممي من أن الجوع في المنطقة العربية يتفاقم، فيما يبقى الوصول إلى الغذاء الكافي بعيد المنال بالنسبة لملايين الأشخاص.

وأفاد التقرير المعنون "نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024"، بأن 66.1 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 14 بالمئة من سكان المنطقة، واجهوا الجوع في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 186.5 مليون شخص بنسبة 39.4 بالمئة من السكان، واجهوا انعدام الأمن الغذائي، منهم 72.7 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأظهر التقرير أن الصراع هو المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة، في حين تلعب التحديات الاقتصادية، والتفاوتات المرتفعة في الدخل، والآثار المناخية الشديدة أيضا أدوارا مهمة في هذا السياق.