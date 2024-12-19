ألمانيا: يجب ألا تشكّل غزة خطرا على إسرائيل مستقبلا

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنها تدعم الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، مشددة على أنه يجب ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل في المستقبل.

وفي تصريحات لشبكة الجزيرة نت الإخباري، قالت الخارجية الألمانية: "ندعم الوساطة بين إسرائيل وحماس التي يقوم بها شركاؤنا بمصر وقطر والولايات المتحدة"، معربة عن رفضها "أن تكون غزة محتلة أو يعاد توطينها على المدى الطويل"، وأنه "يجب عدم طرد الفلسطينيين أو تقليص أراضيهم".

وتابعت: "لا نقبل فرض حل سياسي على الفلسطينيين يتجاوز إرادتهم"، مؤكدة "الحاجة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة وإطلاق سراح الرهائن".

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والرهائن في غزة "ممكن"، بعد "مناقشات جادة وإيجابية" في العاصمة القطرية الدوحة، طالما لم تفرض إسرائيل شروطًا جديدة.

وأكدت حماس، في بيان لها الثلاثاء، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة الثلاثاء من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".