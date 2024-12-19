الرئيس الإيراني: يجب الضغط على حكومة الاحتلال لضمان انسحابها من غزة والضفة الغربية

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لضمان انسحاب الكيان من الضفة وغزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية وفورية إلى القطاع.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا الدول العربية والإسلامية إلى وضع آليات لإعادة الإعمار، وضمان كل الترتيبات التي يحتاجها القطاع؛ لاستعادة عافيته في القريب العاجل.

وقال إن «إيران تدعم كل الحلول الممكنة التي تساعد على بسط سيادة فلسطين على أراضيها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة».

ولفت إلى «حكومة الاحتلال تنتهج نفس النهج في قتل الأبرياء في لبنان، رغم المقاومة والإدانة الدولية والتآزر من دول العالم، والمطالبات بضرورة وقف إطلاق النار».

وأضاف: «علينا أن نتخذ قرارات عاجلة وفورية لإدانة ما يحدث، وفرض عقوبات للهجوم على البنية التحتية واستهداف المستشفيات والجوامع ودور العبادة، فكل التقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة أدانت ما يحدث من إبادة جماعية ونزوح قسري».

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر