منظمة بحثية: كوريا الشمالية قد تزود روسيا بصواريخ باليستية ضد أوكرانيا

أثبتت كوريا الشمالية هذا العام أنها قادرة على إنتاج صواريخ باليستية وتوريدها إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا في غضون أشهر، حسبما قال رئيس منظمة بحثية تتعقب الأسلحة المستخدمة في الحرب.

وأبلغ جوناه ليف، رئيس منظمة أبحاث التسليح أثناء الصراعات، مجلس الأمن الدولي الأربعاء أن الباحثين على الأرض فحصوا بقايا أربعة صواريخ من كوريا الشمالية تم العثور عليها في أوكرانيا في شهري يوليو وأغسطس، بما في ذلك صاروخ يحمل علامات تشير إلى أنه تم إنتاجه في عام 2024.

وقال: "هذا هو أول دليل علني على إنتاج صواريخ في كوريا الشمالية ثم استخدامها في أوكرانيا في غضون أشهر، وليس سنوات".

كما قدم ليف إحاطة لمجلس الأمن في أواخر يونيو الماضي، حيث أخبر الأعضاء أن المنظمة التي يرأسها أثبتت "بشكل لا يقبل الجدل" أن بقايا الصواريخ الباليستية التي عثر عليها في أوكرانيا في وقت مبكر من هذا العام كانت لصاروخ تم تصنيعه في كوريا الشمالية.

وتعمل المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتأسست عام 2011 لتوثيق وتتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات لمساعدة الحكومات في مكافحة تحويل مسارها وانتشارها، في أوكرانيا منذ عام 2018.