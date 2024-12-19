بوتين يؤكد عجز الغرب على اعتراض صاروخ أوريشنيك الروسي الجديد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عدم قدرة أنظمة الدفاع الجوي في الغرب على اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي الجديد متوسط ​​المدى، قبل تجريبة صاروخية.

وقال بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي وخطابه العام، بموسكو: "ليس هناك فرصة لإسقاط هذه الصواريخ".

وأوضح أنه إذا كان لدى الغرب أي تشكك حول قدرات الصاروخ، فيمكنه تحديد هدف في كييف يخضع لحماية كل أسلحة الدفاع الجوي المتاحة، والذي سيتم استهدافه بعد ذلك بواسطة الصاروخ "أوريشنيك".

وقال الرئيس الروسي، إن هذه ستكون تجربة ذات تقنية عالية في القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أنه سيتضح فيما بعد ما إذا كان بإمكانهم وقف الصاروخ، معربا عن استعداد روسيا للمشاركة.