تقارير إعلامية إسرائيلية: تضرر مدرسة في هجوم بصاروخ انطلق من اليمن

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مدرسة بالقرب من تل آبيب تضررت بشدة بعدما تعرضت لهجوم بصاروخ انطلق من اليمن في وقت مبكر من اليوم.

وسقط حطام الصاروخ على مبنى المدرسة في ضاحية رامات جان؛ مما تسبب في انهيار جزء من المبنى.

وقال متحدث عسكري لتابع للاحتلال الإسرائيلي، إنه لم تقع خسائر بشرية، على الرغم من أنه كان يمكن أن تقع مأساة في حال وقع الهجوم مع بداية اليوم الدراسي.

وقال الجيش، إنه تم رصد الصاروخ يقترب من إسرائيل عندما بدأ هجوم إسرائيلي جوي على موانئ في اليمن، ولأول مرة على العاصمة صنعاء.