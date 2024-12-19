بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر ومعدل النمو 8% رغم التهديدات

اكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن الاقتصاد الكلي في روسيا، في وضع طبيعي ومستقر حيث بلغ النمو الاقتصادي على مدى عامين، حوالي 8٪ مقارنة بالولايات المتحدة 5-6٪، في منطقة اليورو - 1٪ في الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو، في ألمانيا - 0٪، وعلى ما يبدو، في العالم العام القادم سيكون 0%.

وشدد بوتين على قوة الاقتصاد الروسي رغم التهديدات قائلا في برنامج "الخط المباشر" مع بوتين المذاع اليوم: "نحن نتطور رغم كل شيء، رغم أي تهديدات ومحاولات خارجية للتأثير علينا"- حسب وكالة سبوتنك الروسية.

وشدد بوتين على مفهوم السيادة قائلا: السيادة مهمة بشكل خاص بالنسبة لروسيا، لأنه إذا فقدت، فستفقد الدولة".

وقال بوتين: "السيادة مختلفة، بما في ذلك الدفاع والتكنولوجية والعلمية والتعليمية والثقافية".

وأضاف: "لقد غادر العديد من المصنعين (الأجانب) سوقنا. ما الذي أدى إليه هذا؟ بدأ رواد الأعمال لدينا في إنتاج هذه السلع بأنفسهم. وقد خلق هذا الحاجة إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية، لإشراك المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات التنمية. كل هذا هو الهدف وتعزيز السيادة التكنولوجية".

وأكد بوتين أن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وضعت روسيا في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث الحجم الاقتصادي بتعادل القوة الشرائية وفي المرتبة الرابعة على مستوى العالم.

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس،، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.