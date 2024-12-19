الأسهم الأمريكية تسجل ثاني أسوأ هبوط هذا العام في تعاملات اليوم

سجلت الأسهم الأمريكية ثاني أسوأ هبوط لها هذا العام، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في 2025 بشكل أقل مما كان متوقعا سابقا.

وانخفض مؤشر ستاندرز أند بورز 500 بنسبة 9ر2% اليوم الأربعاء ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بما يزيد على 1100 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6ر3%.

وأعلن مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن توقعات تظهر أنهم يعتزمون خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام القادم، بدلا من أربع مرات كما كان متوقعا قبل بضعة أشهر. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لتعزز الضغوط على سوق الأسهم.