استعدادات بالإسكندرية لمواجهة تداعيات نوة الفيضة الصغرى

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بدء حالة من التقلبات الجوية، حيث الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط حركة الرياح، وانتشار السحب الركامية، على سواحل البحر المتوسط، وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة في أول أيام "نوة الفيضة الصغرى" ذات الرياح "الشمالية - الغربية"، ومدتها 5 أيام.

وقال مصدر أمني في الإسكندرية لـ"الشروق": إن الحركة المرورية تشهد انسيابية في كافة أرجاء المحافظة، مؤكدًا التأهب التام للتعامل مع أي طارئ بمحاور مرورية مختلفة، حيث تستعد شرطة المرور والحماية المدنية، للتعامل مع تداعيات النوة المعتاد أن تأتي بالأمطار غزارة الأمطار، وتشعر المواطنين بالبرودة الشديدة.

ويحل فصل الشتاء رسميًا 21 ديسمبر الجاري "بعد غدٍ السبت"، إذ تكون الشمس متعامدة على مدار الجدي، وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي، وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي.

ويشار إلى أن محافظة الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة بحرية على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح شديدة بعضها يتسبب في غرق الشوارع، ويؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية.

ويذكر أن "النوة" ظاهرة من الظواهر المناخية، فهي عبارة عن رياح شديدة تصاحبها أمطار غزيرة تصل أحيانًا إلى حد السيول، مع ارتفاع شديد في الأمواج، وغالبًا ما يتم إيقاف أعمال الملاحة والصيد في سواحل الإسكندرية خلال أيام النوة، نظرًا لزيادة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.