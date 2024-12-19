الجولاني لوسائل إعلام بريطانية: الفصائل السورية قطعت كل علاقاتها مع تنظيم القاعدة

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قال قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ«أبو محمد الجولاني»، إن الفصائل السورية قطعت كل علاقاتها بتنظيم القاعدة.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس: «لا علاقة لنا حاليا بأي تنظيمات أو جهات خارجية»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أشار قائد هيئة تحرير الشام إلى أن «سوريا لن تكون أفغانستان أخرى»، مؤكدا أن «البلدين مختلفان للغاية».

ودعا الجولاني إلى رفع العقوبات عن سوريا، وشطب هيئة تحرير الشام من لائحة المنظمات الإرهابية.

وذكر أن «هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، ولم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية».

ولفت إلى أن «الهيئة كانت ضحية لجرائم الرئيس السابق بشار الأسد»، معقبًا: «لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون»، بحسب وصفه.