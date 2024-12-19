 مستشار الرئيس الإيراني: هناك إرادة متبادلة بين مصر وطهران لاستئناف العلاقات - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 12:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مستشار الرئيس الإيراني: هناك إرادة متبادلة بين مصر وطهران لاستئناف العلاقات

وكالات
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:30 ص | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:30 ص

قال المستشار السياسي للرئيس الإيراني مهدي سنائي، إن هناك إرادة متبادلة بين مصر وطهران لاستئناف العلاقات.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، أعرب المستشار الإيراني عن أمله في إعادة فتح السفارات في البلدين بالمستقبل القريب، في ظل الإجراءات المتخذة.

ومساء أمس، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بنظيره الإيراني عباس عراقجي.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والدفع بها الي آفاق أرحب.

كما تطرق إلى أبرز المستجدات محل الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأبرزها التطورات في سوريا وغزة ولبنان والسودان والقرن الأفريقي.

وعكست المناقشات رغبة متبادلة في الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور لدعم العلاقات الثنائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن تعزيز التعاون في الأطر متعددة الأطراف، سواء في الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة.

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