بوتين: الغالبية العظمى من دول الشرق الأوسط تؤيد بقاء قواعد عسكرية روسية في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «الغالبية العظمى من دول الشرق الأوسط تؤيد بقاء قواعد عسكرية روسية في سوريا».

جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي السنوي لاستعراض نتائج العام 2024، والإجابة عن أسئلة المواطنين والصحفيين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن «روسيا لم يكن لديها قوات برية في سوريا، بل قواعد عسكرية فقط»، قائلًا إن «موسكو روسيا جاءت إلى سوريا قبل 10 سنوات لمنع ظهور قطاع إرهابي هناك، وحققت أهدافها».

وذكر أن «بلاده اقترحت استخدام قاعدة حميم لإيصال مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري، وتمت الموافقة على ذلك».

ولفت إلى أن «الوضع في سوريا اليوم ليس سهلاً»، منوهًا في الوقت نفسه، أن «روسيا تتوقع أن يحل السلام والهدوء هناك».

وصرح أنه لم يتواصل حتى اليوم، مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد وصوله إلى موسكو، لكنه يخطط للتحدث معه.