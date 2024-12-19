 إعدام باكستاني في السعودية بعد إدانته بمحاولة تهريب مخدر الهيروين إلى المملكة - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 5:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إعدام باكستاني في السعودية بعد إدانته بمحاولة تهريب مخدر الهيروين إلى المملكة

د ب أ
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 5:39 م

نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام الصادر في حق أحد الباكستانيين بعد ان أدين بمحاولة تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية ، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس ) إن: "ميسري خان خان نواب  باكستاني الجنسية، أقدم على  تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة"، مشيرة إلى أن "التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً ، وتم تنفيذ حُكم القتل بمنطقة مكة المكرمة".

وحذرت وزارة الداخلية السعودية "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".


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