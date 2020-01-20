تحليل بريطاني يؤكد مزاعم ميجان ماركل بتعرضها لانتقادات قاسية منذ زواجها

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تحليل لها، أن ميجان ميركل زوجة الأمير هاري، حصلت في تصدرها لعناوين الصحف البريطانية على انتقادات وأخبار سلبية ضعف الأخبار الإيجابية التي نشرت عنها منذ زواجها، الأمر الذي يدعم ادعاءاتها بأنها تتلقى معاملة انتقادية قاسية من قبل الصحافة البريطانية.

ووجد تحليل الجارديان الذي أجري على المقالات والتقارير المنشورة في الفترة ما بين مايو 2018 ومنتصف يناير 2019، أن من بين 843 مقالة منشورة في 14 صحيفة ورقية، كانت نسبة الأخبار السلبية والانتقادات التي نشرت أو تعرضت لها ميجان 43%، ونسبة الأخبار الإيجابية كانت 20% فقط، فيما كانت النسبة المتبقية 36٪ محايدة.

وأكدت نتائج التحليل الادعاءات بأن الإعلام البريطاني يسلط الضوء على ميجان أكثر من دوقة كامبريدج كيت، فقد أظهر التحليل أن العناوين الرئيسية للصحف التي ذكرت فيها دوقة كامبريدج، كانت 144 عنوانًا فقط مقارنة بـ843 لميجان خلال نفس الفترة الزمنية.

التحليل أوضح أن الأخبار التي ذكرت فيها دوقة كمبريدج كان 45٪ منها عناوين إيجابية، و47٪ عناوين محايدة و8٪ فقط عناوين سلبية أو انتقادات.

وأكد بحث سابق، أجرته شركة براندوتش للاستخبارات الرقمية، أن في الوقت الذي نشر فيه 29 ألف خبر على مواقع الصحف البريطانية، حول دوقة ساسكس في عام 2019، كان 21 ألفا منهم سلبيًا، أي بنسبة 72%، وفي الوقت نفسه، كان -فقط- 4300 خبر سلبي، من ضمن 14 ألف نشروا عن دوقة كامبريدج، أي بنسبة 31%.

وأظهرت التحليلات أن أكثر وقت تلقت فيه ميجان أخبارا إيجابية دون انتقادات كان في مايو 2018، الشهر الذي تزوجت فيه من الأمير هاري، والشهر الذي يليه، ومع حلول شهر يوليو من نفس العام، بدأت الانتقادات والأخبار السلبية تتصدر عناوين الصحف.

وتعرضت ميجان لانتقادات سلبية في عدة مناسبات، خاصة حول رغبتها وزوجها الأمير هاري في الحصول على بعض الخصوصية، أبرزها قرارهم بالاحتفاظ بتفاصيل ولادة طفلهما الأول أرتشي ووقت تعميده.

وربط عدد من التقارير ميجان وأسرتها بالمخدرات والعنف، وادعت بعض التقارير تورط ابن أخيها في تجارة المخدرات، وانتشرت ادعاءات بتقديم الحشيش والمخدرات كهدايا في حقائب للضيوف في حفل زفاف ميجان الأول، فيما ربطت بعض التقارير مسقط رأس ميجان وبلدتها الأم التي تربت فيها بعنف العصابات.

وشملت التغطية الصحفية السلبية عن ميجان، تقارير عن استخدامها وزوجها للطائرات الخاصة، وعلاقتها بأبيها، التي شغلت وسائل الإعلام مرارًا وتكرارًا خلال الفترة التي يغطيها تحليل الجارديان، فكانت الأخبار حول علاقة الدوقة بأبيها حوالي ثلث الأخبار السلبية التي نشرت عنها.