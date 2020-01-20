تقدم بطئ تحرزه جهود مكافحة العنف الأسري في روسيا

تواجه أوكسانا بوشكينا تهديدات دائمة بالقتل، بسبب الجهود التي تبذلها من أجل تغيير القوانين الروسية المعنية بقضايا العنف الأسري.

وتقول الصحفية المشهورة التي صارت نائبة برلمانية، والتي ابتكرت في السابق برامج من أجل النساء، إنها لجأت إلى عالم السياسة من أجل إحداث تغييرات، بعدما تلقت كمية كبيرة من الرسائل من نساء عن أوضاعهن الأسرية.

وتشهد روسيا، التي يبلغ عدد سكانها 145 مليون نسمة، مقتل نحو 14 ألف امرأة، على أيدي شركاء حياتهن سنويا.

كما يطال العنف الأسري الأطفال، ويودي بحياة حوالي 2000 منهم سنويا. وسلط فريق "بوسي رايوت" الذي يشتهر بتقديم موسيقى البانك، الضوء على هذه المشكلة في إحدى أغنياته المصورة بتقنية الفيديو كليب.