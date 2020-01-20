مصر مع الجزائر والسعودية بمجموعة البطولة العربية تحت 20 سنة

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أجريت مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض.

ويشارك 16 منتخبا في البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولات العربية، وتستضيفها السعودية في الفترة من 26 فبراير المقبل وحتى الخامس من مارس.

وأقيمت مراسم القرعة في حضور محمد روراوه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وهاشم داغستاني مدير عام معهد إعداد القادة.

وجاءت المجموعات الأربع للبطولة على النحو التالي: -

المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت

المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر

المجموعة الرابعة: السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر