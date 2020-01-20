متحدث الداخلية العراقية لـ«الشروق»: ملتزمون بحماية المتظاهرين السلميين

تصاعدت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب العراق، اليوم الاثنين، حيث قطع متظاهرون طرقا وجسورا بإطارات سيارات مشتعلة للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل القيام بإصلاحات سياسية بينها تسمية رئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات مبكرة.

وجاءت تلك التطورات بالتزامن مع انتهاء مهلة أسبوع حددها المحتجون لتشكيل حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ العراق.

وبحسب متظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، فإن اثنين من المتظاهرين قد قتلوا جراء إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل قوات الأمن وأصيب عشرات الجرحى حتى الآن.

وقال محمد الجويحي، متظاهر من بغداد إن "ساحة التحرير تشهد حشودا كبيرة من المتظاهرين والوضع داخل الساحة والاماكن المحيطة بها تمت السيطرة عليه من قبل المتظاهرين لكن طريق "محمد القاسم" يشهد إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين العزل".

وعن الوضع في مدينة البصرة، قال المتظاهر على النوري إن " أعداد المتظاهرين تصل إلى ما يقرب من 4 ألاف فى مركز المدينة وأعداد اخرى متفرقة في أقضية ونواحي البصرة".

وأضاف النوري أن "الوضع الآن في البصرة محتدم وأن القوات الأمنية تلاحق المحتجين بالشوارع الرئيسية والأفرع الجانبية".

في المقابل، قال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا في تصريحات عبر الهاتف لـ"الشروق" إن "القوات الأمنية ملتزمة بواجباتها فى تأمين التظاهرات وحماية المتظاهرين السلميين في بغداد و المدن الأخرى".

وأضاف المحنا أن "قوات الأمن فتحت الطرقات وألقت القبض على من قاموا بإغلاق الطرقات واستخدام أساليب عنف ضد المواطنين". ولم يصرح اللواء المحنا عن حصر لأعداد القتلى و الجرحى حتى الآن.

كما ناشد المتحدث باسم الداخلية العراقية "المواطنين والمتظاهرين بعدم القيام بحرق إطارات (السيارات)".