صدر ديوان "من أغاني الفتى القروي" للشاعر أشرف قاسم، يعتبر الـ12 في مسيرته، ومنها: "قراءة في كتاب النأي، سهد المصابيح، هذا مقام الصابرين، شفاهك آخر ترنيمة للحياة، بئر معطلة، ساقية مهجورة، نام الحنين على ستائر شرفتي".

ويحمل الديوان الجديد رؤى إنسانية، وأسئلة تتصل بالواقع الإنساني، بجانب استحضار المرأة بشكل استثنائي على مستوى الأنساق الدلالية، كل هذا في لغة تحمل الكثير من الطزاجة والحيوية.

ومن أجواء الديوان: "من وجهها/ نور الصباح أطلا/ وجه هداني حسنه/ وأضلا/ من سلسبيل فراتها/ اغتسل الندى/ ونوى وكبر في الرحاب/ وصلى/ هي شمعدان النور، حين عشقته/ عرف الفؤاد الله/ عز وجلا/ من وجنة الأزهار/ برد بنانها/ فإذا أطلت/ فالربيع أطلا".