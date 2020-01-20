بوينج تقترب من الحصول على قرض قيمته 10مليار دولار من بنك سيتي جروب

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين أن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات تقترب من الحصول على قرض محدد سداده بآجل بقيمة 10 مليار دولار من دائنيها الحاليين، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة أزمة بسبب توقف إنتاج طائرات 737 ماكس عقب حادثي سقوط حسبما أفادت مصادر مطلعة.



وأضافت لمصادر ،التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية التفاصيل، أنه لا يزال من الممكن زيادة التمويل إذا تجاوز الطلب من المستثمرين النطاق المستهدف، موضحة أنه يجب الإعلان عن تقديم التمويل بحلول نهاية هذا الأسبوع.



وأضافت المصادر أن أجل استحقاق القرض عامين، مع إتاحة خيار سحبه بعد ذلك وهو مايعرف بالسحب المؤجل.



وكانت بلومبرج نيوز قد أشارت قبل أسبوع إلى أن بنك سيتي جروب يقود المناقشات مع المقرضين.



وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق اليوم عن حجم الصفقة التي رفض مسؤولون في شركة بوينج وسيتي جروب التعليق بشأنها.



وسيجري تحديد سعر الفائدة على القرض بناءً على التصنيف الائتماني لشركة بوينج - والذي يوجد حاليًا عند مستوى A3 بحسب تصنيف وكالة موديز.



ومن شأن التمويل الجديد أن يساعد شركة الطائرات الأمريكية على مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، حيث إنها تدفع تعويضات للعملاء وتسعى إلى الحفاظ على الموردين ولديها حوالي 400 طائرة من طراز ماكس تم تصنيعها حديثًا و لا يمكن تسليمها إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئات التنظيمية العالمية ببدء تشغيلها.