القضاء الإداري يلزم «الداخلية» بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، ألزمت فيه وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار.

ورفضت المحكمة الدفوع المقدمة من وزارة الداخلية، والتي طالبت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

كان محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أقاموا بالوكالة عن شيماء علي عفيفي، زوجة النجار، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، برقم 5603 لسنة 73 قضائية، أكدت فيها الزوجة أنها تلقت مكالمة هاتفية يوم 10 أكتوبر 2018 من شخص مجهول على خط المنزل الأرضي يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض على النجار.

وأضافت الدعوى أنه بالبحث عن النجار في مدينة أسوان لم يتم العثور عليه بأي مستشفى أو مشرحة هناك، وذلك بعد تلقيها لهذه المكالمة من مجهول، مما دعاها إلى التقدم ببلاغ يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، للنائب العام تلغرافيا بخصوص اختفائه كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، طالبوا فيه بتتبع رقم هاتفه.

وأكدت الدعوى أن أسرة النجار تقدمت أيضاً بإنذار إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في 8 إبريل 2019 ، للمطالبة بالكشف عن مكان وجوده، غير أنها لم تتلق أي رد رسمي على ذلك، مما دعاها إلى إقامة دعواها على اعتبار أن امتناع وزارة الداخلية عن الكشف عن مكان احتجاره يمثل قراراً إدارياً مخالفاً للقانون والدستور.